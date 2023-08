Die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren hat in Nordrhein-Westfalen 49 das Leben gekostet. Tausende weitere Menschen tragen schwer an den psychischen Folgen der Jahrhundertflut. Das wurde im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags zur Katastrophe am Freitag deutlich. In der Sitzung sagten mehrere Sachverständige zu den psychosozialen Folgen des Unglücks als Zeugen aus.

Bedarf an Psychotherapie " riesig "