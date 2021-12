Hochwasserkatastrophe: Scharrenbach sieht Aufbauhilfe auf gutem Weg

Knapp 100 Tage nach der Hochwasserkatastrophe hat Landesbauministerin Ina Scharrenbach eine positive Bilanz der Wiederaufbauhilfen gezogen. Mehr als 60 Prozent aller gestellten Anträge, nämlich 6.570 seien entweder in der Bearbeitung oder bereits bewilligt, dabei gehe es um eine Summe von rund 145 Millionen Euro. Bisher sind 10.537 Anträge von Privatleuten oder Vermietern an die nordrhein-westfälische Landesregierung gestellt worden, etwas mehr als 70 stammen von den Kommunen – sie brauchen die Hilfen, um die Infrastruktur wieder herzustellen, oder um Zerstörtes zu entsorgen.

Tempo der Hilfen sei angemessen

Kritik am Tempo der Wiederaufbauhilfe wies Scharrenbach zurück. Man habe unter anderem erst einmal darauf warten müssen, wieviel Geld vom Bund kommt, um realistisch einschätzen zu können, welche Summen überhaupt verteilt werden können. Zudem sei jeder Schadensfall anders und müsse genau analysiert werden, dazu sei man als Land dem Steuerzahler, der letzten Endes ja die Hilfen bezahle, verpflichtet.