Ist der Wetterdienst Schuld an der Hochwasserkatastrophe?

NRW -Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) hat am Mittwoch einen 500 Seiten starken Bericht vorgelegt, der die Abläufe der Katastrophe protokolliert und Ausblicke auf einen besseren Katastrophenschutz gibt.

Die Bezirksregierungen, so die Analyse, hätten alles richtig gemacht. Bereits auf Seite 30 kommt der Bericht zu dem Schluss, dass der Hochwasserinformationsdienst des Landesumweltamts (LANUV) "seiner Aufgabe während der Flutkatastrophe vollumfänglich nachgekommen" sei.

Waren die Vorhersagen des DWD nicht ausreichend?

Chaos in Euskirchen

Vielmehr lenkt der Bericht Zweifel in Richtung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Frühzeitig" , so heißt es, "wurde eine Außergewöhnlichkeit der Ereignisse, soweit das nach den DWD-Meldungen möglich war - also nicht im vollen Umfang -, erkannt und die Information mittels des hydrologischen Lageberichts an die bereits dargestellten Adressaten versendet."