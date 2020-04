Entsprechend war der Zeitverlust durch die Verschiebung des Vorlesungsbeginns auf den 20. April bisher überschaubar. Doch was ist, wenn die Corona-Pandemie die Landesregierung zwingt, die Hörsäle über dieses Datum hinaus schließen zu müssen? Spätestens dann stehen fast alle der 69 Hochschulen im Land vor großen Herausforderungen.

Werden alle Hochschulen zur Sommer-Fern-Uni?