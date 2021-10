Hinweistelefon für sexuellen Missbrauch gestartet

LKA -Mitarbeiterinnen an der Hotline

Laut Reul wird das Hinweistelefon von vier Polizeibeamtinnen des NRW-Landeskriminalamtes betreut, die bei der Zentralen Auswertungs- und Sammelstelle für Kinderpornografie ( ZASt ) arbeiten. Dort wird überwiegend kinderpornografisches Material bewertet. Zudem berät die ZASt Polizei- und Justizbehörden in Ermittlungsverfahren. " Da sind also echte Profis am Apparat ", versicherte Reul.

Die Hinweise würden von den LKA-Mitarbeiterinnen aufgenommen, dokumentiert, bewertet und an die zuständige Polizeibehörde weitergegeben. Deutschlandweit sei die Polizei in NRW die erste, die neben der 110 eine solche weitere Rufnummer einrichte.

Tausende Fälle pro Jahr

Wie nützlich das Hinweistelefon sein kann, zeigen die offiziellen Zahlen. 2020 zählte das NRW-Innenministerium 4.776 Fälle von Kinderpornografie und 3.553 Fälle von Kindesmissbrauch.