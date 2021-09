Leverkusener Explosion: Abfall im Tank stammte aus Dänemark

Die Bezirksregierung Köln führt in einer Stellungnahme aus, dass es sich wohl um eine "selbst beschleunigende Reaktion" gehandelt habe, der größte Temparaturanstieg soll demnach "in der letzten Viertelsekunde" stattgefunden haben.

Behörden nennen erstmals Erzeuger des Abfalls

Nach wochenlangem Zögern nennen die Behörden nun erstmals den Erzeuger des Abfalls, der vor der Explosion in den Tank eingefüllt wurde. Die chemischen Abfälle kamen von einer dänischen Firma mit dem Namen "FMC Agricultural Solutions A/S." Diese stellt Pflanzenschutzmittel her.

Die Bezirksregierung Köln sagt, dass Abfälle der Firma auch in anderen Standorten in Europa verbrannt worden sei – offenbar ohne, dass es zu Unfällen kam.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Leverkusener Sondermüll-Verbrennungsanlage der Firma Currenta wird von der Bezirksregierung Köln kontrolliert. Diese verweist auf weitere Untersuchungen. Endgültige Schlussfolgerungen wollte die Behörde deshalb noch nicht ziehen.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion eingeleitet. Sie will herausfinden, ob menschliche Fehler zu dem Unglück geführt haben

.