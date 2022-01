Online-Beratung als Anfang: Karnevalisten fordern mehr Unterstützung vom Land

Das NRW -Kulturministerium hat für interessierte Karnevalsvereine kurzfristig vor Weihnachten eine Online-Beratung angeboten. Darin wurde von Fachleuten erklärt, wie die Vereine Anträge für Landesförderprogramme korrekt ausfüllen müssen, um an Hilfsgelder zu kommen.

Nach Angaben mehrerer NRW- Regionalverbände des Bundes Deutscher Karneval ( BDK ) haben daran gut hundert Vereinsvertreter teilgenommen. Der BDK zählt in NRW rund 2000 Vereine und Gesellschaften.

Karnevalisten: "Erste Schritte in richtige Richtung"

Darüber hinaus gebe es eine Hotline des Ministeriums bei Fragen und Problemen, berichten die Karnevalisten. Außerdem wurden die Antragsfristen für die Förderprogramme verlängert. " Das sind gute und wichtige Schritte, aber es müssen weitere folgen, sonst droht uns ein Vereinssterben ", sagt Lothar Schwarze, Präsident des Bundes Ruhr-Karneval. Viele Karnevalisten bezweifeln, dass der Umfang der bisherigen Hilfs- und Förderprogramme ausreichen wird.

Die NRW-Staatskanzlei habe in den Gesprächen Ende des vergangenen Jahres weitere Hilfen gerade für kleinere Vereine zugesagt, so Schwarze, die nun auch umgesetzt werden müssten. In den kommenden Wochen soll es weitere Gespräche zwischen Vertretern des Landes und der Karnevalsverbände geben.

Zur WDR -Anfrage, wie stark die Hotline bisher genutzt wird oder ob es vergleichbare Hilfsangebote auch in anderen Kulturbereichen geben soll, äußerte sich die Landesregierung bisher noch nicht.

Verbände unzufrieden mit Vorgehen des Landes

Viele Karnevalsverbände sind nach wie vor unzufrieden über das Vorgehen der Landesregierung. Ein behördliches Verbot der Veranstaltungen hätte die Vereine aus der Haftung befreit, erklärt Dirk Bonkhoff vom Regionalverband Rechter Niederrhein.