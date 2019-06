Drohungen gegen Bürgermeister: "Wir schlagen Dir den Schädel ein"

Die anonymen Drohungen begannen während der Flüchtlingskrise. "Wir schlagen Dir den Schädel ein" , musste Herfords Bürgermeister Tim Kähler ( SPD ) lesen. "Volksverräter" nannten ihn rechtsextreme Angstmacher. "Du musst aufpassen, wenn Du abends aus dem Rathaus kommst." Da war er gerade neu im Amt. Und eigentlich wollte Kähler ein offenes und bürgernahes Rathaus führen.

Drohungen in vier von zehn Städten

Herford gehört zu den 40 Prozent: In vier von zehn Städten und Gemeinden werden Bürgermeister, Gemeinderäte oder Bedienstete des Rathauses bedroht. In Briefen, in Mails, in den sozialen Medien. Und immer öfter auch persönlich. Das hat eine Studie des ARD-Magazins Report München zusammen mit dem Fachblatt "Kommunal" ergeben. 1055 Bürgermeister wurden gefragt, eine repräsentative Stichprobe aus allen rund 11.000 Bürgermeistern in Deutschland.

Die Lage eskaliert. In acht Prozent der Städte und Gemeinden gab es tätliche Angriffe auf die Menschen in den Rathäusern, 25 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Zwei Prozent der Bürgermeister haben Gewaltattacken erlebt. Ähnlich wie Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker oder der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, die beide mit Messern angegriffen wurden.