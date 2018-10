NRW-Reaktionen auf hessisches Wahlergebnis

Mit Freude und Bestürzung haben die Parteien in NRW auf die ersten Hochrechnungen nach der Landtagswahl in Hessen reagiert. Dort büßten die GroKo -Parteien CDU und SPD jeweils mehr als zehn Prozentpunkte ein, während Grüne und AfD ein dickes Plus verzeichnen konnten. Auch die FDP legte zu.

Entsprechend groß fiel die Freude bei der Grünen-Vorsitzenden in Nordrhein-Westfalen aus. "Wir freuen uns über das historisch beste Ergebnis der hessischen Grünen", so Mona Neubaur in einer Pressemitteilung. "Die Grünen sind der eindeutige Sieger dieser Wahl." Auf Twitter gratulierte sie den hessischen Spitzenkandidaten und den Landesvorsitzenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Lindner: "Weiter so" nicht erwünscht

Auch der aus Wuppertal stammende FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner freute sich über das Ergebnis aus Hessen und zog daraus Schlüsse für die Bundespolitik: "Ein 'Weiter so' ist in Wiesbaden genauso wenig gewünscht wie in Berlin", twitterte der FDP-Chef.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ähnlich deutlich äußerte sich Thomas Kutschaty, Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag gegenüber der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Ohne sichtbare Erfolge und klare Perspektiven wird die Basis für eine Weiterführung der GroKo kaum zu gewinnen sein", so Kutschaty.

NRW-CDU gibt kein Kommentar ab

Auch der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten Sebastian Hartmann bezeichnete das Ergebnis der Hessenwahl als "eine bittere Niederlage für die SPD". Gleichzeitig erklärte er: "Auch die CDU zahlt einen hohen Preis in Hessen."

Deren Parteikollegen in NRW hielten sich nach der Wahl mit Kommentaren zunächst zurück.