Diese Baustellen hinterlässt Verkehrsminister Wüst

Das Stau-Versprechen der CDU

Im Wahlkampf 2017 gab die CDU der damals rot-grünen Landesregierung die Hauptschuld an den vielen Staus auf den Autobahnen in NRW.

„Wir werden das Stauaufkommen nachhaltig senken“, versprach damals Wüsts Partei im Wahlprogramm für die Jahre 2017 bis 2022. Das hat nicht geklappt: Laut ADAC-Staubilanz ist NRW weiterhin das Stauland Nummer eins. Das gilt sowohl für das Jahr 2019, als auch für das zurückliegende "Corona-Jahr" 2020.

Mehr Geld für die Schiene

Auch bei den Mitteln für die Investitionen in die Schiene wird Bayern bevorzugt: Vergangenes Jahr flossen 291 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt nach Bayern, nur 170 Millionen nach NRW. Dabei sind die Gleislängen in beiden Bundesländern nahezu identisch. Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr so viel Geld wie nie zuvor, auch in NRW kann Wüsts Ministerium Rekordsummen in die Bilanz schreiben.

"Deutschland und vor allem NRW muss wieder Bahnland werden", betont Hendrik Wüst gerne. Dafür hat er beispielsweise zwei Pakete mit dem Titel "Robustes Netz" aufgesetzt, die mit insgesamt rund 310 Millionen Euro in den nächsten Jahren den Bahnverkehr verbessern sollen, indem das bestehende Schienennetz fit gemacht wird. Diese Initiative wird sogar von SPD und Grünen in der Opposition gelobt.