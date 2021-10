Diese Aufgaben muss Ministerpräsident Hendrik Wüst anpacken

Der hatte zwar den Ausstieg aus der Kohleverstromung eingeleitet, aber nichts mehr dafür getan, das Enddatum 2038 vorzuziehen. Dabei sind die Fakten klar: Die fünf verbleibenden Dörfer müssten nicht abgebaggert werden, die Kohle könnte in der Erde bleiben. Aktuell gibt es lediglich eine Schonfrist für diese Dörfer bis 2026. Ob die Bewohner aber darüber hinaus bleiben können, ist unklar. Noch drängender ist die Lage in Lützerath: Hier könnten die Braunkohlebagger von RWE bereits in wenigen Tagen den letzten Dorfbewohner vertreiben. Deshalb sind seit Wochen Demonstranten in Lützerath - nach der Räumung des Hambacher Forsts droht hier ein neuer, symbolträchtiger Konflikt.