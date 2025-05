Dem "Spiegel" liegen unter anderem Mails vor, die mutmaßlich von Helferich verfasst wurden und in denen er den Nationalsozialismus verherrlichen soll. Demnach empfiehlt er in einer Mail einem " Bundesbruder " etwa ein Buch zur Psychologie der Massen, " welches schon Goebbels anleitete ".

Mails stammen teilweise aus CDU-Zeiten

Auch Gewaltfantasien treten laut "Spiegel" in den Mails offenkundig zu Tage. Helferich streitet auf Anfrage ab, die E-Mails " verfasst oder versendet " zu haben. Vielmehr behauptete er, möglicherweise Opfer eines mutmaßlichen Hackerangriffs geworden zu sein. In einem selbstverfassten Video spricht er von einem Angriff auf sich durch den " Geheimdienst und der Relotius-Presse ". (In Anlehnung an den Spiegel-Skandal um erfundene Reportagen.)

Die Vorwürfe sind umfangreich, jedoch zwischen zwölf und zehn Jahre alt. Bis Mitte 2015 war er in der CDU und zeitweise auch Sprecher der Schüler-Union NRW. Schon in dieser Zeit war Helferich bereits mehrfach aufgefallen, allerdings scheiterten auch damals Versuche, ihn aus der Partei auszuschließen. 2016 trat er in die AfD ein.

NRW-AfD sieht sich in seiner Auffassung bestätigt

Aus der soll er allerdings - geht es nach dem Vorstand der NRW-AfD - ebenfalls rausfliegen. Ein laufendes Verfahren stockt aber derzeit, auch weil Helferich in Teilen die Unterstützung von Bundeschefin Weidel genießen soll. Aus AfD-Kreisen heißt es, die beiden hätten einen "Deal", dass Helferich den Landesverband weiter in Unruhe halten soll, damit Weidel aus dem mitgliederstärksten Verband keine Konkurrenz für ihre Ämter fürchten muss.