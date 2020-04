Laschet und die Heinsberg-Protokolle

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sorgt sich in Corona-Zeiten um die Wirtschaft in seinem Land. Das ist nachvollziehbar und seine Aufgabe. Bei dem Ziel, die strengen Lockdown-Regeln in NRW so bald wie möglich, wieder zu lockern, schien die sogenannte Heinsberg-Studie willkommene Nachrichten zu liefern. In der Studie erforscht der Virologe Henrik Streeck von der Universitätsklinik Bonn die Corona-Verbreitungswege in Gangelt im Kreis Heinsberg.