Flutkatastrophe: Umweltministerin war länger auf Mallorca als bekannt

Es ist Freitag, der 16. Juli 2021. In vielen Teilen NRW s stehen Menschen vor dem Nichts. Die Jahrhundertflut hat ihre Häuser, ihre Existenzen weggerissen. Das schwarz-gelbe Kabinett kommt zu einer Sondersitzung zusammen, um über Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu beraten. Zu diesem Zeitpunkt ist Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) in Düsseldorf. Sie ist angereist, hat ihren Urlaub auf Mallorca unterbrochen. Doch was ist mit den Tagen danach?

Ministerin bereut Aufenthalt auf Mallorca

Bisher war bekannt, dass die Ministerin nach der Kabinettssitzung für mindestens 4 Tage nach Mallorca zurückgekehrt ist, um ihre minderjährige Tochter abzuholen. Das hatte sie im Untersuchungsausschuss Hochwasser zugegeben.