Per Smartphone-App zum Pflegeplatz

Heime müssen freie Plätze ans Ministerium melden

Ermöglicht wird der neue Service durch die im letzten Jahr in NRW beschlossene Verordnung zum Wohn- und Teilhabegesetz ( WTG ). Dadurch werden erstmals alle Pflegeheime in NRW verpflichtet, tagesaktuell ihre freien Pflegeplätze zu melden.

Neben den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen profitieren laut Laumann auch die Heime von der App: "Der Heimfinder NRW bietet ihnen die Möglichkeit, freie Platzkapazitäten einfach und gezielt anzubieten sowie Platzanfragen bei eventueller Vollauslastung zu reduzieren."

Angebot soll weiter ausgebaut werden

Die App basiert auf einem System, welches der Rhein-Kreis Neuss in Eigeninitiative entwickelt hat. Die dort entwickelte App bildet nun die Grundlage für die landesweite "Heimfinder"-App. In einer späteren Version soll sie neben Kurzzeit- und Langzeitpflegeplätze auch Plätze in Tagespflegeeinrichtungen anzeigen. "Die App bietet noch viel Potential für weitere Serviceangebote" , so Laumann.