Vertriebenen-Heimatstuben im Netz

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen hat damit begonnen, die Heimatstuben der Vertriebenen-Verbände zu digitalisieren. Heimatstuben sind kleine private Sammlungen von historischen Objekten aus ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten, wie zum Beispiel Siebenbürgen in Rumänien oder Ostpreußen in Polen und den baltischen Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg strömten 12,5 Millionen deutschstämmige Menschen aus diesen Regionen in die ehemalige DDR und die Bundesrepublik. Sie organisierten sich in Heimatvereinen und –verbänden und bauten die Mini-Museen als Teil ihrer Erinnerungskultur auf. Mit Fördergeldern des Landes NRW hat die Kulturstiftung bis jetzt insgesamt 20 von ihnen digital-interaktiv erfahrbar gemacht.

Durch den virtuellen Raum gehen