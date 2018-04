Scharrenbach: Keinen Heimatbegriff vorgeben

Kritik an Seehofer

Die von Bundesheimatminister Horst Seehofer ( CSU ) angestoßene Islamdebatte durch die Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, nennt Scharrenbach " nicht hilfreich ". Muslime, die hier lebten, gehörten natürlich zu Deutschland. Wenn man ihnen aber immer sage, sie würden nie dazugehören, fühlten sie sich auch nie heimisch.