Scharrenbach ist unter Druck, weil sie beim Heimatkongress am Sonntag (18.03.2018) in Münster gemeinsam mit Heino auf einem Foto posierte. Beide halten eine Doppel- LP des Sängers aus den frühen 80er Jahren in die Kamera. Auf der Platte finden sich einige Volkslieder, die von den Nationalsozialisten vereinnahmt worden waren.

Gibt es Absprachen mit Heino?

Scharrenbach hat sich vom Inhalt der Platte distanziert. Gleichwohl findet sich das Foto immer noch im Pressebereich des Ministeriums. Die SPD will von der Ministerin wissen, warum das Bild nicht entfernt wurde.

Außerdem interessiert die Fraktion, ob es Verträge zwischen Heino und der Landesregierung gibt. Heino ist einer von 47 ehrenamtlichen Heimatbotschaftern des Landes. Aber nur er hat beim Heimatkongress eine Ansprache ans Publikum gehalten. Was allerdings daran liegen könnte, dass außer Heino nur ganz wenige Botschafter anwesend waren.

SPD: Heino wird falsch interpretiert

Die SPD geht nicht so weit, Heinos Abberufung als Heimatbotschafter zu fordern. "Er ist keine Persona non grata" , sagt der Abgeordnete Sven Wolf am Donnerstag (22.03.2018). Allerdings stelle sich schon die Frage, ob es hilfreich war, Heino zum Heimatbotschafter zu machen.

