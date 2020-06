Heftige Kritik an Düsseldorfer Pädophilen-Ambulanz

Wenn Männer in die Pädophilen-Ambulanz in Düsseldorf kommen, dann ist ihnen sehr bewusst, dass die ein schwerwiegendes Problem haben. Die Einrichtung an der Düsseldorfer Uniklinik gehört zum bundesweiten Netzwerk "Kein Täter werden". Hier geht es darum, wie Pädophile lernen, ihre Neigung zu kontrollieren, damit sie keinen Kindesmissbrauch begehen.

Kein Beweis für Therapieerfolg

Nach sechs Jahren Arbeit wächst jedoch die Kritik an der Arbeit der Therapeuten. Es gebe keinen empirischen Beweis für einen Therapieerfolg, sagt Andrej König, Psychologie-Professor an der FH Dortmund. " Man kann bislang nicht sagen, dass das Projekt sexuellen Kindesmissbrauch reduziert. "

Das bestätigt auch der Sexualmediziner Till Amelung, der selbst für das Netzwerk arbeitet. Aus seiner Sicht ist die Rückfallquote der therapierten Männer bisher nicht niedrig genug: " Die ist in der behandelten Gruppe bei 20 Prozent. "

Männer berichteten während Therapie von Rückfällen

Einige Männer, sagt Therapeut Amelung, berichteten nach Therapieende von den Rückfällen. Andere erzählten schon während der laufenden Behandlung, dass sie ein Kind sexuell missbrauchen.

Zwar dürfen Therapeuten in solchen Fällen ihre Schweigepflicht brechen – rechtlich verpflichtet sind sie dazu aber nicht. Bisher hätten die Therapeuten des Netzwerks ihre Patienten nicht angezeigt, wenn sie die von Straftaten berichtet hätten. Gleichwohl, so Amelung, hätten sie dafür gesorgt, dass die Kinder vor den Tätern geschützt würden.