Manche Hebammen fürchten neue Vergütungsregeln

Seit anderthalb Jahren arbeitet Rebekka Sanne im Marienhospital in Bonn als Hebamme. Sie ist dort mehrfach die Woche - und trotzdem selbstständig. Sanne ist Freiberuflerin. Genauer: Dienst-Beleghebamme. Zusammen mit 31 Kolleginnen hält sie den Kreissaal des Marienhospitals am Laufen. Festangestellte Hebammen gibt es dort nicht mehr.

Sanne und ihr Team übernehmen die Organisation, die Dienste und die Bereitschaften. Ob das Modell auch künftig funktioniert, sei aber fraglich. Grund dafür sind Streitigkeiten über die Hebammenvergütung. Am Mittwoch trifft sich die Schiedsstelle. Die könnte zwar für mehr Geld sorgen, die Dienst-Beleghebammen könnten aber Einnahmen verlieren.

Viele Klinken haben auf Dienst-Beleghebammen umgestellt

Das Modell " Dienst-Belegsystem " gibt es bundesweit an vielen Krankenhäusern. In NRW wird es etwa im St. Vincenz-Krankenhaus in Datteln und im Bensberger Vinzenz Palotti Hospital in Bergisch-Gladbach praktiziert. Es ist eine Möglichkeit, große Personallücken dauerhaft zu stopfen. Die Freiberuflerinnen sind flexibler, nicht an feste Arbeitszeiten gebunden. Das macht es für Hebammen oft attraktiver, als sich in einer Klinik anstellen zu lassen.

Bislang rechnet sich das Modell. Unter anderem, weil die Hebammen mehrere Schwangere parallel betreuen können - und das auch anteilig abrechnen. "Ich stehe nicht die ganze Zeit neben einer Frau, die Wehen hat. Und kann natürlich nebenher auch zu einer anderen Frau gehen. Sie fragen, wie es ihr geht, sie untersuchen" , sagt Rebekka Sanne.

Hebammen sind seit Jahren nicht sonderlich gut bezahlt. Für freiberufliche Hebammen gab es etwa seit Jahren keine Vergütungsanhebung. Die Berufsverbände konnten sich mit dem Spitzenverband der Krankenkassen, dem GKV , nicht einigen. Das lag wohl auch daran, dass die beiden Berufsverbände nicht an einem Strang zogen und viele Hebammen überhaupt nicht organisiert sind.

Schiedsstelle wurde nach gescheiterten Verhandlungen eingeschaltet

Nun soll die gemeinsame Schiedsstelle der Berufsverbände und der Krankenkassen entscheiden. Sie trifft sich am Mittwoch. Nach den Verhandlungen zeichnet sich ab, dass es zwar mehr Geld geben könnte.

Allerdings gilt das nur für die Eins-zu-Eins-Betreuung, nicht aber für Mehrfachbetreuungen. Die Sätze für diese könnten sogar sinken. Doch von denen leben die Dienst-Beleghebammen. "Das würde Einbußen von bis zu dreißig Prozent bedeuten" , sagt Rebecca Sanne.

Der Deutsche Hebammenverband ( DHV ) hatte sich zunächst für eine einjährige Testphase eingesetzt. Da hätten die Krankenkassen nicht mitmachen wollen. Ob das stimmt, bleibt offen: die Krankenkassen wollen im laufenden Schiedsverfahren nichts sagen. Nur so viel: Eine Einigung gebe es hoffentlich schnell und führe zu beserer Bezahlung für die Hebammen.

Verband: Finanzielle Lage für manche Hebammen schon jetzt dramatisch