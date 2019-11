"Hawala-Banking": Dutzende Tatverdächtige, Millionen beschlagnahmt

Bei den Ermittlungen zum sogenannten Hawala-Banking sollen insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 212 Millionen Euro vorläufig sichergestellt werden, berichtete NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch (20.11.2019) im Landtag in Düsseldorf. Es gebe Dutzende Tatverdächtige.