Haushalt 2021: Trotz Corona keine neuen Schulden?

Im Haushaltsplan für das kommende Jahr will die Landesregierung "für den normalen Haushalt" keine neuen Schulden machen. Das beschloss das Landeskabinett am Dienstag auf seiner Klausur in Isselburg.

Gemeint ist damit offenbar die Finanzplanung vor Corona, die unangetastet bleiben soll. Parallel dazu aber hat das Land seit Beginn der Krise gewaltige Summen extra abgestellt, um die Soforthilfen für die Wirtschafts stemmen zu können. In einer legendären Sitzung hatte der Landtag mit breiter Mehrheit im März ein Corona-Rettungspaket über bis zu 25 Milliarden Euro beschlossen - das größte in der Geschichte NRWs.