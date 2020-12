Der NRW-Haushalt 2021 steht zur Abstimmung

84 Milliarden Euro will die Landesregierung im nächsten Jahr ausgeben. Das sind fast vier Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr und etwa genau so viel, wie vor der Corona-Krise an Ausgaben geplant war. Das Problem dabei: Die Steuereinnahmen steigen nicht in gleichem Maße. Wegen des Einbruchs der Wirtschaft in der Corona-Krise bleibt auch weniger Geld beim Staat hängen.

Lienenkämper: Die Finanzen bleiben nicht verschont

NRW -Finanzminister Lutz Lienenkämper löst das Problem, indem er die Lücke bei den Steuereinnahmen mit Krediten stopft. Das Ergebnis: Lienenkämper muss im nächsten Jahr gut fünf Milliarden Euro neue Schulden machen.

"Ein Ansparen gegen die Krise wäre ökonomischer Unfug und gefährlich." , so der Finanzminister. Deshalb sollen die Investitionen um mehrere 100 Millionen Euro erhöht werden. Das sei gut für die Wirtschaft und das Aufsteigerland NRW.

Mehr Geld gibt es im nächsten Jahr vor allem für die Polizei, die Schulen und Kitas und die Straßen und Radwege.

Oppsition kritisiert Rettungsschirm als "Bilanztrick"

Schulden zu machen in der Krise, dagegen hat auch die Opposition im Landtag im Prinzip nichts einzuwenden. Doch sie ist empört darüber, wie Lienenkämper diese Schulden verbucht. Nämlich nicht im Haushalt selbst, sondern außerhalb – auf dem Sonderkonto zur Bekämpfung der Corona-Krise, dem sogenannten NRW -Rettungsschirm.

Für den grünen Haushaltspolitiker Mehrdad Mostofizadeh seien dies Bilanztricks. Der Finanzminister ergreife sie, "um seinen Haushalt zu schönen" .

Kritik gibt es auch von SPD -Haushalts-Sprecher Stefan Zimkeit. Diese haushaltskosmetische Operation diene ausschließlich dem Ziel, "die Legende eines schuldenfreien Haushalts aufrecht zu erhalten."

Zu wenig Geld für Städte und Kommunen

Neben diesen Buchungs-Streitigkeiten wirft die Opposition Schwarz-Gelb vor, das Geld aus dem NRW -Rettungsschirm falsch zu investieren. Die Landesregierung gebe zu wenig für die ebenfalls unter der Corona-Krise leidenden Städte und Gemeinden im Land, sagt SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty. Er mahnt: "Sie lassen mit diesem Haushaltsentwurf die Kommunen brutal im Regen stehen".

Zwar steigen die Zuweisungen des Landes an die Städte und Gemeinden. Den Zusatzbetrag in Höhe von fast einer Milliarde Euro sollen sie aber später zurückzahlen. Außerdem: Für die Corona-bedingten Steuerausfälle der Kommunen gibt es – anders als in diesem – im nächsten Jahr kein Geld vom Land.

SPD will Investitionsprogramm

Die SPD fordert darüber hinaus ein Invesitionsprogramm für Schulen, Kitas, Mietwohnungsbau und Sportstätten in Höhe von fünf Milliarden Euro.

Auch die Grünen haben ihr Investitionsprogramm „Zukunftspaket NRW “ vorgestellt. "Schulinfrastruktur, Digitalisierung, Radwege, Klimaschutzmaßnahmen – das ist das Gebot der Stunde, wo wir Klimakrise mit Konjunkturimpuls mit der Rezession zusammen denken können und auch müssen" , so Monika Düker, Sprecherin für Haushalts- und Finanzpolitik.

Unter dem Strich würde das noch mehr neue Schulden bedeuten, halten die Regierungsfraktionen dagegen. Die bisher eingeplanten 25-Milliarden Euro Sonderkredite aus dem NRW -Rettungsschirm würden dafür nicht reichen.

Stand: 16.12.2020, 06:00