Haushaltsdebatte zwischen Eigenlob und Frontalangriffen

Mit Blick auf die Einzeletats bilanziert Lienenkämper, der Haushalt ermögliche mehr Wachstum, Dynamik und Modernisierung. Das Land sei dank der CDU-FDP-Regierung gut durch die Corona-Krise gekommen. Und der Finanzminister versprach: "Es kommt darauf an, dass Kommunen weiter investieren können, wir werden das ermöglichen."

SPD wirft Regierung Wahltäuschung vor

Oppositionsführer Thomas Kutschaty ( SPD ) warf der Landesregierung hingegen Wahltäuschung vor. Das Versprechen, die Kommunen zu stärken, werde nicht eingelöst. Darum werde der Haushalt auch erst im Oktober nach den Kommunalwahlen in NRW eingebracht. "Sie geben den Kommunen kein Geld, sie geben Ihnen nur Kredite, als ob sie nicht schon genügend Kredite hätten. "

Kutschaty warb erneut für den Altschulden-Fonds von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der eine wirkliche Entlastung bringen würde. Die Corona-Pandemie führe zudem dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich weiter öffne. Der Landesregierung warf er vor, nicht gegenzusteuern.

"Bescheidenheit und Armin Laschet passen nicht einen Raum" - mit diesem Frontalangriff auf den Ministerpräsidenten eröffnete Kutschaty die Kritik am Etat der Staatskanzlei. Der habe sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdreifacht. Der Zuwachs von 772 neuen Stellen in der Ministerialbürokratie entspreche "drei kleinen Ministerien" , rechnet der SPD-Politiker vor. "Wofür brauchen wir so viele neue Beamte?"

Grüne: Es gibt zwei Krisen

Der Grüne Mehrdad Mostofizadeh kritisierte, in den letzten Jahren habe es dauerhafte Einsparungen zulasten der Kommunen gegeben: "Sie lassen die Menschen und Kommunen im Regen stehen."

Der Haushalt müsse mit zwei Krisen umgehen, mit Corona und "der Klimakrise, die fortwährend da ist" . Das gehe nur mit "zielgerichteten Investitionen" , doch der Haushalt biete da " nur bedingt Ansatzpunkte ". Es müsse in den Radverkehr deutlich mehr investiert werden und eine " neue Mobilität " ermöglicht werden.

Bei der Bewältigung der Corona-Krise habe es nicht genügend Hilfe für Schulen, Familien, Obdachlose und Menschen in Pflegeeinrichtungen gegeben. Die Gastronomie brauche ein Investitionsprogramm für die Raumlüftung.

FDP lobt NRW als Vorbild, AfD kritisiert Laschet

Der FDP -Fraktionschef Christof Rasche strich hervor, der wirtschaftliche Abschwung in NRW sei geringer ausgefallen als im Bundesdurchschnitt. Die NRW-Soforthilfen seien zum Vorbild für ganz Deutschland geworden.