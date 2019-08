Mehr Geld für Radwege in NRW

Das Land NRW will die finanzielle Förderung des Radverkehrs ausbauen. Im kommenden Jahr sollen 47 Millionen Euro in das Radwegenetz investiert werden. Das hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) am Freitag (16.08.2019) angekündigt. Noch nie sei so viel Geld in diesen Bereich geflossen.

Etat für Verkehr wächst

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst

Insgesamt stehen für alles rund um den Verkehr in NRW im kommenden Jahr 2,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind zwar 65 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Trotzdem zählt der Etat damit zu den kleineren im beinahe 80 Milliarden Euro umfassenden Landeshaushalt.

Wüst will mit dem zusätzlichen Geld auch mehr Personal einstellen. Dadurch sollen Projekte schneller geplant und genehmigt werden. Außerdem geht es um den Ausbau und die Sanierung von Straßen und Schienen. Auch in die Digitalisierung und Vernetzung bei Bussen und Bahnen soll mehr Geld fließen.