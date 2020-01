Haushalt 2019: Plötzlicher Milliarden-Überschuss

Im NRW -Landeshaushalt hat sich im vergangenen Jahr ein unerwarteter Überschuss ergeben. Nach dem vorläufigen Haushalts-Abschluss für 2019 blieb ein Rest von 1,3 Milliarden Euro in der Landeskasse übrig.

Fast die gesamte Summe will NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ) nun erstmal zurücklegen: 1,2 Milliarden Euro sollen in die Rücklage fließen. " So schaffen wir in konjunkturell weiter unsicheren Zeiten Handlungsspielräume für die Zukunft ", erklärte er.