Schuldenabbau sollte erst später kommen

Geplant war ein Schuldenabbau erst für 2019 - in Höhe von 30 Millionen Euro. In diesem Jahr hatte Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ) mit einem ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung, aber auch ohne Schuldentilgung gerechnet. Insgesamt drücken NRW Altschulden in Höhe von fast 145 Milliarden Euro.

Nach der aktuellen Steuerschätzung kann NRW in diesem Jahr rund 500 Millionen Euro zusätzliche Steuern einplanen. Hinzu kommen geringere Ausgaben und mehr Gelder vom Bund. Der Großteil der Zusatzeinnahmen (400 Millionen) soll aber nicht in die Tilgung fließen, sondern in ein Sondervermögen. Dieses ist dazu da, Haftungs-Risiken bei der Abwicklung der ehemaligen Landesbank WestLB abzudecken.

310 Millionen Euro mehr für die Städte

Für das kommende Jahr gehen die Steuerschätzer von 400 Millionen Euro höheren Einnahmen für NRW aus. Für die Städte und Gemeinden ist das eine gute Nachricht. Die Zuweisungen des Landes steigen um 310 Millionen auf dann 12,4 Milliarden Euro.