Wie sich der Finanzminister den Haushalt 2022 schuldenfrei rechnet

In einem Wahljahr wird besonders darauf geschaut, wie eine amtierende Regierung mit dem Geld umgeht. Deshalb ist der am Dienstag vorgestellte Entwurf für den Haushaltsplan 2022 von großer Bedeutung. Denn in Nordrhein-Westfalen stehen im Mai 2022 Landtagswahlen an. Der Haushalt ist dann quasi die Visitenkarte der Regierung.

Und geht es nach Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ), zeigt die Finanzplanung, wie gut er und seine Ministerkollegen arbeiten. Denn trotz Corona seien die Finanzen stabil, die Investitionen auf Rekordniveau und der nächste Haushalt komme ohne Schulden aus.

Mehr Ausgaben, mehr Investitionen

Konkret soll der Etat ein Volumen von 87,5 Milliarden Euro haben - fast 3,5 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Für ein Wahljahr ist diese Steigerung nicht ungewöhnlich, schließlich soll im Wahlkampf nicht gekleckert, sondern geklotzt werden. Die geplanten Investitionen liegen daher bei 9,6 Milliarden Euro - fast eine Milliarde mehr. Konkret soll es mehr Geld für Schulen, Polizei und Verkehr geben.