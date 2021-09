Schuldenfreier NRW-Haushalt nach Corona und Flut - Wie geht das?

Weniger Steuereinnahmen durch Corona

Die Landesregierung geht von leicht erhöhten Steuereinnahmen im kommenden Jahr aus - aber dennoch mehr als 3,6 Milliarden Euro weniger, als vor der Corona-Krise für 2022 angenommen.

Der NRW-Rettungsschirm soll auch im nächsten Jahr " alle direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Pandemie " abdecken - einschließlich des Ausgleichs fehlender Steuereinnahmen. Auf Ausgaben wolle man aber dennoch nicht verzichten, um ein Wiederaufleben der Konjunktur nicht zu verhindern, heißt es aus dem Finanzministerium.

Um den Kommunen Planungssicherheit zu geben, sollen sie auch 2022 die schon vor der Coronakrise errechneten Zuwendungen erhalten. Was die laufenden Einnahmen bei dieser Rechnung nicht hergeben, soll der Rettungsschirm beisteuern - schuldenfinanziert also.

Grüne: "Laschet fesselt die Industrie"

Nach Ansicht der Grünen im Landtag enthält der Haushaltsplan bei den Themen Klimawandel und Generationengerechtigkeit keinerlei zukunftsweisende Ausrichtung. " Die Landesregierung fährt hier wieder mal nur auf Sicht ", kritisiert die Co-Vorsitzende der Grünen im Landtag, Josefine Paul. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien finde sich darin nicht wieder.

" Laschet legt damit der Industrie Fesseln an ", sagte Paul in Anspielung auf die von Laschet oft beschworenen " Entfesselungs "-Pakete für Wirtschaft und Industrie: Trotz " vieler Ideen auf dem Tisch" zu einem klimagerechten Umbau fehle den Unternehmen mangels Rahmenbedingungen jede Planungssicherheit.

Zudem enthalte der Haushaltsplanentwurf wieder keine Basis für eine Grundsicherung für Kinder. Die fordern mittlerweile auch viele Sozialverbände. "Kinder gehören nicht in Hartz IV", so Paul. Ebenso fehle eine Gehaltsangleichung für Gundschullehrende.

Fetter Nachtragshaushalt

Debattiert werden soll am Mittwoch auch über den Nachtragshaushalt 2021, den die Landesregierung zur Bewältigung der Kosten für den Wiederaufbau in den zerstörten Flutgebieten plant. Damit will das Land den eigenen Anteil am Fonds "Aufbauhilfe 2021", den Bund und Länder gemeinsam stemmen, finanzieren. Die jeweiligen Beiträge der Ländern errechnen sich nach der Einwohnerzahl, für NRW bedeutet das rund 50 Millionen Euro pro Jahr bis 2050.