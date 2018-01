Spielräume für den Haushalt 2018

Seit dieser Woche liegt dem Finanzminster die Abrechnung für 2017 vor. Und siehe da: Es ist viel Geld übrig geblieben. Wie viel genau, verrät Minister Lutz Lienenkämper (CDU) noch nicht. Spielräume aber sind vorhanden. Und sie wirken sich positiv auf den Haushalt 2018 aus.

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP im Landtag, Bodo Löttgen und Christof Rasche, haben am Dienstag (09.01.2018) dutzende kleinere und größere Vorhaben vorgestellt. Der größte Brocken: Der NRW-Pensionsfonds, eine Art Sparbuch für künftige Beamtenpensionen.

680 Millionen für den Pensionsfonds

In diesen Fonds fließen im laufenden Jahr 680 Millionen Euro. Fest eingeplant waren bislang nur 80 Millionen. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass Rot-Grün jedes Jahr 200 Millionen Euro einzahlen wollte und dafür von CDU und FDP heftig kritisiert worden war. Die 680 Millionen Euro bezahlt Lienenkämper aus Überschüssen des Haushalts 2017.

Kommunen erhalten 100 Millionen mehr

Das wiederum gibt dem Minister Luft, einen Wortbruch zu korrigieren. Versprochen hatten CDU und FDP, die Bundesmittel zur Flüchtlings-Integration komplett an die Kommunen weiterzugeben - 434 Millionen Euro. Daraus wurde zunächst nichts. Jetzt ist die Regierung bereit, einen Teil der Pauschale, 100 Millionen Euro, an die Kommunen zu geben.

Schwarz-Gelb legt zudem bei etlichen kleinen Posten nach. Die Fraktionen haben 75 Vorschläge erarbeitet. Gesamtvolumen: 49 Millionen Euro.

Schusssichere Helme für die Polizei

So sollen zum Beispiel die SEK -Einheiten der Polizei schusssichere Helme bekommen und die Kinderfeuerwehren neue Busse. In Höxter soll ein Studiengang für digitale Landwirtschaft eingerichtet werden. Und auch zur Versorgung von Obdachlosen nimmt die Regierung mehr Geld in die Hand.

Arbeitsstab soll Geld von Rabeneltern eintreiben

Beim Finanzministerium wiederum soll ein Arbeitsstab eingerichtet werden, der Geld von so genannten Rabeneltern eintreibt. Gemeint sind Elternteile, die keinen Unterhalt zahlen. Der Staat geht in solchen Fällen in Vorleistung, und bislang waren die Kommunen für die Eintreibung der Gelder zuständig.

Eine erste Reaktion kam am Dienstag von den Grünen. Schwarz-Gelb bessere hektisch nach, sagte die Fraktionsvorsitzende Monika Düker. Der Haushalt sei konzeptlos.

