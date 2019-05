NRW-SPD-Chef Hartmann befürwortet CO2-Steuer

In der Debatte um eine mögliche CO2-Steuer gehört der Landesvorsitzende der SPD in NRW grundsätzlich zu den Befürwortern. " Sie muss aber sozial gerecht gestaltet sein" sagte Sebastian Hartmann am Montag (06.05.2019) in Düsseldorf.

Es gehe nicht, dass Menschen mit kleinerem Einkommen zusätzlich belastet werden, um "endlich den Klimawandel in den Griff zu bekommen". Denn Bezieher kleinerer Einkommen lebten meistens in kleinen Wohnungen und hätten möglicherweise kein Auto, so der SPD-Landeschef.

Kleinverdiener nicht belasten - Industrie aber auch nicht

Hartmann sagte dem WDR, dass aber auch die Industrie "bezahlbare Energie bekommen" müsse, denn sie sei "das Rückgrat unserer Wirtschaft in NRW".

Allerdings können energieintensive Unternehmen ohnehin schon lange auf staatliche Entlastungen zählen, weil sie von der sogenannten EEG-Umlage befreit sind. Mit diesem im Jahr 2000 eingeführten Aufschlag auf den Strompreis, den normalerweise jeder Verbraucher zahlen muss, fördert der Bund die Erzeugung Erneuerbarer Energien.