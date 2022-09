NRW-Gefängnisse: Rund 1.600 verbotene Handys bei Häftlingen entdeckt

In Nordrhein-Westfalens Gefängnissen sind im vergangenen Jahr 1.597 Handys bei Häftlingen entdeckt worden. 2020 waren es sogar 1.787. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag hervor.

Die Fraktion hatte den Fall eines Seelsorgers als Anlass für ihre Anfrage genommen, der laut Staatsanwaltschaft versucht haben soll, Handys und Drogen versteckt in Dönern in die JVA Heinsberg zu schmuggeln. Laut Justizministerium arbeiten derzeit 97 Seelsorger in den Gefängnissen des Landes. Einen ähnlichen Fall wie bei dem Verdächtigen in Heinsberg habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben.