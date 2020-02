NRW-Politiker zu Hanau: "Aufstehen gegen rechten Terror"

Politiker aus Nordrhein-Westfalen haben auf den rassistisch motivierten Anschlag im hessischen Hanau reagiert. "Wir trauern, wir fühlen, wir leiden mit den Familien der Opfer in Hanau", twitterte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag (20.02.2020). "Der Feind steht rechts. Er träufelt sein Gift in unsere Gemeinschaft", fügte er hinzu.

Laschet zitierte damit eine Aussage des damaligen Reichskanzlers Joseph Wirth (Zentrumspartei) nach einem politischen Mord in der Weimarer Republik.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Ich trauere zutiefst und fühle mit den Angehörigen und Freunden der Opfer. Wir müssen aufstehen gegen den rechten Terror. Wir dürfen ihm keinen Millimeter mehr lassen", teilte SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, via Twitter mit.