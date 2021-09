Hambacher Forst: Grüne werfen Bauministerin Amtsmissbrauch vor

Eine Woche nach einem Gerichtsurteil des Kölner Verwaltungsgerichts, das die Räumung des Hambacher Forsts im Jahr 2018 als rechtwidrig bezeichnete, erhöhen die Grünen in Nordrhein-Westfalen den Druck auf die schwarz-gelbe Landesregierung - mit einem Forderungskatalog.

Grünen-Chefin wirft Bauministerin Amtsmissbrauch vor

Besonders NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ), die die Räumung der Baumhäuser am Tagebau Hambach mit dem Brandschutz rechtfertigte, steht in der Kritik. "Ina Scharrenbach hat ihr Amt missbraucht, um wirtschaftliche Interessen von RWE durchzusetzen" , sagte die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur in der WDR -Sendung Westpol: Eins zu eins. "Sie hat das Parlament mit Unwahrheit beglückt."

Deshalb will die grüne Landtagsfraktion an diesem Freitag in einer Aktuellen Viertelstunde im Bauausschuss erfahren, wie die Landesregierung das Urteil einschätzt und die Widersprüche erklärt. In einer ersten Reaktion hatte sich NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) überrascht von dem Urteil gezeigt, da "die gleiche Kammer die baurechtliche Verfügung 2018 intensiv geprüft und für rechtmäßig befunden hatte."