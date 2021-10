Streit um Räumung des Hambacher Forsts: Ministerium übergeht Stadtrat

Am Dienstagabend hatte der Kerpener Stadtrat mit knapper Mehrheit beschlossen, auf eine Berufung gegen das Urteil zu verzichten. Doch am Donnerstag grätschte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) dazwischen. Sie will nun unbedingt eine Entscheidung in höherer Instanz erzwingen. Das Bauministerium habe eine Anweisung dazu erteilt, sagte ein Sprecher der Stadt Kerpen am Donnerstag.

Urteil wäre schwere Niederlage für Landesregierung

Scharrenbach übergeht damit den Ratsbeschluss der Stadt Kerpen. Der Grund für ihr Drängen ist offensichtlich: Würde die Landesregierung das Urteil akzeptieren, wäre das die endgültige Feststellung einer schweren juristischen Niederlage.