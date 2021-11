Hambacher Forst: Grüne fordern Wüst zu Befriedung des Konflikts auf

" Regieren nach Gutsherrenart " - das werfen die Grünen im Landtag dem neuen Ministerpräsidenten vor. Hendrik Wüst (CDU) trete im Fall des Urteils zur Räumung des Hambacher Waldes eine Ratsentscheidung " mit Füßen" . So überschrieben war der Antrag auf eine "Aktuelle Stunde" im Landtag. SPD, Grüne und AfD wollten über den Fall sprechen. Am Ende aber spielte Wüst nur eine Nebenrolle in der Diskussion.

Worum geht es? Am 8. September hatte das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die Räumung des Hambacher Forsts vor drei Jahren nicht rechtens war. Beim größten und mit 50 Millionen Euro teuersten Polizeieinsatz in der Geschichte des Landes waren 2018 die Baumhäuser in dem besetzten Wald geräumt worden. Die Begründung der Landesregierung damals: Die illegal errichteten Baumhäuser entsprächen nicht der geltenden Brandschutzverordnung.

SPD, Grüne und viele Kritiker der Räumung hatten das als vorgeschobene Begründung gesehen. Das Gericht schloss sich dieser Sichtweise an.

Scharrenbach: Keine Einladung zum Gerichtsverfahren bekommen

Offiziell hatte seinerzeit die Stadt Kerpen als zuständige Bauaufsicht die Räumung beantragt - allerdings im Auftrag der Landesregierung. Bei der Frage, ob die Stadt nun gegen das Urteil in Berufung gehen sollte, hatte sich der Rat der Stadt mehrheitlich dagegen entschieden. Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) aber wies Kerpen nun per Erlass an, den Antrag auf Zulassung der Berufung nicht zurückzuziehen.