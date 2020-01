RWE stellt klar: Morschenich und Hambacher Forst sollen bleiben

Nachdem Ende letzter Woche und am Wochenende Gerüchte aufgekommen waren, RWE würde die Dörfer Morschenich und Manheim südlich des Tagebaus Hambach abbaggern wollen, und damit den Hambacher Forst praktisch zu einer Halbinsel machen, ging am Montag (20.01.2020) alles ganz schnell: Noch während einer eilig einberufenen Pressekonferenz von NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ), in der er die bekannt gewordenen Pläne scharf kritisierte, dementierte RWE entsprechende Absichten.

