Bürgerproteste gegen Landesregierung

Unterschriften gegen Straßenbaubeiträge

Entsprechend nüchtern fiel die Halbzeitbilanz der SPD über die schwarz-gelbe Landesregierung denn auch aus. "Diese Landesregierung hat ihr Pulver verschossen" , so das Fazit der SPD -Fraktionsführung. "Noch nie hat eine Landesregierung in so kurzer Regierungszeit schon so viele Bürgerbündnisse gegen sich" , betonte Kutschaty mit Blick auf die Proteste gegen die Wohnungsbaupolitik, gegen die Straßenbaugebühren oder die Abschaffung der Bürgermeister-Stichwahl.

Auch die unterschiedliche Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern kritisierte Kutschaty - räumte hier aber auch Versäumnisse unter Rot-Grün ein. "Wir haben auch Fehler gemacht, indem wir den Grünen damals zu viel Raum eingeräumt haben. Das wird uns nicht noch einmal passieren."

Grüne laut NRW-Trend vor SPD