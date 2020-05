Halbe Kita-Beiträge im Juni und Juli

Land und Kommunen in NRW haben vereinbart, dass den Eltern von Kleinkindern die Hälfte der Gebühren für die Betreuung erlassen wird - und zwar in den Monaten Juni und Juli. Das gaben die Ministerien für Familie und Kommunales am Dienstag (26.05.2020) in Düsseldorf bekannt.

Ein eingeschränkter Regelbetrieb in den Kitas startet zwar ab dem 8. Juni - allerdings ist die Stundenzahl um jeweils zehn Stunden begrenzt. Er halte es dennoch für fair, die Eltern in der Coronakrise weiter zu entlasten, sagte Familienmister Joachim Stamp ( FDP ). Für April und Mai waren die Elternbeiträge schon vollständig ausgesetzt worden.