Wie das Video auf Schulze Föckings Fernseher kam

Dass der vermeintliche Hackerangriff eine Fehlbedienung durch ein Familienmitglied war, ist lange klar. Die IT-Kriminalisten erklärten es nun im Detail.

Mutters iPad

Dreh- und Angelpunkt ist das iPad von Schulze Föckings Mutter, die mit ihrem Mann in einer eigenen Wohnung auf dem Hof lebt. Und deren Wohnung über das gleiche W-Lan versorgt wird, an dem auch der Fernseher hängt.

Auf diesem iPad fanden die IT-Forensiker sogenannte Protokolldateien, in denen verzeichnet ist, dass genau zur fraglichen Zeit, also kurz nach 21 Uhr, ein Youtube-Video mit eben jener Fragestunde im Landtag gestartet wurde.

Der "Cast-Button" in einem Youtube-Video

Wie erschien nun dieses Video vom iPad der Mutter plötzlich auf dem Fernseher der Tochter? Das liegt, so erklärte einer der Kommissare im Untersuchungsausschuss, an einem kleinen Icon am oberen Bildrand, dem sogenannten „Cast-Button“. Betätigt man ihn, dann läuft das Video auf dem Smart-TV weiter, sofern dies mit dem gleichen W-Lan verbunden ist - und zwar ohne dass man etwas am Fernseher einstellen muss.

Dies alles erklärten die Ermittler der Familie schon 14 Tage nach den beunruhigenden Ereignissen, also am 29. März. Da die Familie das so nicht glauben wollte, nahmen die Ermittler die Geräte noch einmal für weitere Untersuchungen mit, kamen aber zum selben Ergebnis. Dennoch informierte die damalige Ministerin die Öffentlichkeit erst am 07. Mai 2018, dass ihr privates Netzwerk wohl doch nicht von außen gehackt worden war.