Habecks Klimaschutz-Ziele - wie steht NRW da?

Windkraft - Das möchte Habeck:

Leistung der Windkraft soll bis 2030 verdoppelt werden

Der Ausbau der Windkraft soll bundesweit massiv beschleunigt werden. Bis 2030 sei eine installierte Leistung von mehr als 100 Gigawatt Windenergie an Land nötig, so das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das wäre - bezieht man den Rückbau älterer Anlagen mit ein - mehr als eine Verdopplung der derzeit installierten Leistung.

Allerdings fehlt es vielerorts an ausgewiesenen Flächen für Windkraftanlagen. Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) möchte deshalb festschreiben, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden soll - viermal so viel wie bisher. Dies könnte er per Bundesgesetz regeln, kündigte aber intensive Gespräche mit den Ländern an.

Windkraft - Hier steht NRW:

Ende 2020 summierte sich die Leistung der installierten Windenergieanlagen in NRW auf rund 6.200 Megawatt ( MW ). Bei einer geplanten Verdoppelung dieser Leistung bis 2030 müsste NRW also auf gut 12.000 Megawatt kommen. Das deckt sich in etwa mit den Zielen der Landesregierung.