Der Einheitswert wird mit der sogenannten Grundsteuermesszahl multipliziert. Sie hängt davon ab, wie das Grundstück genutzt wird, also ob beispielsweise ein Ein- oder ein Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück steht. Einheitswert und Grundsteuermesszahl werden schließlich mit dem Hebesatz multipliziert. Ihn kann die Gemeinde festlegen und damit auch ihre Steuereinnahmen steuern.

Nordrhein-Westfalen ist arm, aber teuer

Man könnte meinen, der Hebesatz sei in schönen und hochpreisigen Gegenden am höchsten, da dort die Menschen auch über das meiste Geld verfügen. Dies ist nicht so. Im Gegenteil: In der Regel ist er in ärmeren Gemeinden höher als in reicheren. Denn klamme Gemeinden versuchen, ihre Steuereinnahmen mit einem höheren Hebesatz zu steigern. Insgesamt steht die Grundsteuer immerhin für rund zehn Prozent der Steuereinnahmen einer Gemeinde.

Der Hebesatz liegt in Deutschland zwischen knapp unter 100 Prozent und etwa 900 Prozent. In Nordrhein-Westfalen liegt er im Durchschnitt bei 533 – beim NRW -Spitzenreiter Bergneustadt sogar bei 959. Zum Vergleich: In Bayern liegt er im Schnitt nur bei 345.

Entscheidung bis Ende 2019

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stehen unterschiedliche Modelle zur Neuregelung im Raum. Je nachdem, welches Modell es letztendlich wird, könnte es für viele Bürger teurer werden. Denn die Steuerlast könnte vor allem in guten, beliebten Lagen größer werden. In unbeliebteren Gegenden könnte es dafür billiger werden. Wer in NRW künftig mehr und wer weniger zahlen muss, das wird sich bis Ende 2019 entscheiden. So lange hat die Bundesregierung Zeit, eine Neuregelung auszuarbeiten.

Stand: 10.04.2018, 18:11