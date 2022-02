Warum die Grundschulen in NRW am Limit arbeiten

Die psychische Belastung sei riesig. Unter anderem, weil man gezwungenermaßen immer hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibe. " Ich wundere mich, dass der Krankenstand so ist, wie er ist, und nicht noch mehr Ausfälle da sind. Ich weiß, dass viele Kollegen hier absolut am Limit laufen. "

Einer dieser Kollegen ist Thorsten Benson, Lehrer an der Regenbogen-Grundschule. " Wenn ein System dünn besetzt ist und zusätzlich belastet wird, dann merkt man erstmal, wie schnell das Kartenhaus zusammenbricht" , sagt er.

Grundschulen als Schlusslichter

Krankenstände und sonstige Ausfälle kompensieren, ohne dass die Qualität des Unterrichts leidet: Dafür braucht es eine Personalquote von mindestens 100 Prozent. Der Landesverband Bildung und Erziehung (VBE NRW) fordert 108 Prozent, um Bildung sicher zu gewährleisten. Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Landesregierung ist von einer "105-prozentigen Lehrerversorgung" die Rede. Doch laut NRW-Schulministerium lag die Quote an Grundschulen Anfang Dezember nur bei knapp 95 Prozent. Das sind 2.324 unbesetzte Stellen. Und da werden die Stellen, die nur durch Seiteneinsteiger oder Vertretungen gefüllt sind, gar nicht mitgezählt.

Flaschenhals Studienplätze

Aber warum fehlen so viele Lehrkräfte? Ein Grund ist, dass die Anzahl der Studienplätze nicht ausreicht, um so viele Lehrkräfte auszubilden, dass Pensionierungen und Berufsausstiege ausgeglichen werden könnten. Die Folge ist in Gelsenkirchen spürbar: "Es gibt einfach zu wenig ausgebildete Lehrkräfte, die sich bewerben könnten ", sagt Schulleiterin Anja Röwekamp.

Seit 2017 habe ihre Schule auf zehn ausgeschriebene Stellen nur zwei Bewerbungen von ausgebildeten Lehrkräften bekommen. “ In beiden Fällen hatten sie schon eine andere Stelle angenommen, bevor es hier überhaupt zum Bewerbungsgespräch gekommen ist. ” Immerhin hat die Landesregierung inzwischen 700 zusätzliche Studienplätze für das Fach Grundschullehramt geschaffen.

Seiteneinsteiger lösen das Problem nicht

Bewerbungen von Menschen, die via Seiteneinstieg unterrichten wollen, bekomme die Gelsenkirchener Schule regelmäßig. “ Die sind auch eine Bereicherung. Aber wir können sie nicht so flexibel einsetzen wie eine grundständig ausgebildete Lehrkraft.” Denn Seiteneinstieg bedeutet, nur das Fach unterrichten zu dürfen, für das man ausgebildet ist. Offiziell. Westpol-Recherchen ergeben, dass Grundschulen in NRW sich mittlerweile teils darüber hinwegsetzen - aus purer Not. Die Alternative wäre ein immenser, dauerhafter Unterrichtsausfall.

"Solche Kuriositäten": Schulministerin Gebauer