Ab heute wieder "normal" in die Grundschule

Die Aufnahme des Regelbetriebs noch vor den Ferien sei wichtig, damit sich die Lehrer einen Eindruck von den Schülern verschaffen können, bevor es ins nächste Schuljahr geht, hatte Gebauer bereits zuvor erklärt. Gerade den jüngsten Schülern sollten vor den Ferien noch einmal die "notwendigen Strukturen" gegeben werden.

"Es geht hier nicht nur um körperliche, sondern auch um seelische Unversehrtheit" , so Gebauer. Sie sehe die Sorgen und Ängste bei Lehrkräften und Eltern. Man könne aber in diesen Zeiten nicht auf einen "Königsweg" zurückgreifen, "weil es ihn schlicht und einfach nicht gibt" .

Wie reagieren Eltern und Lehrer auf die Schulöffnung?