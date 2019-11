Vor 100 Jahren wurde die Grundschulpflicht in Deutschland eingeführt. Doch beim Grundschulverband und der Gewerkschaft GEW will sich Feierlaune anlässlich dieses Jubiläums offenbar nicht so recht einstellen.

"Trotz der enormen Bedeutung der Grundschule erfahren die KollegInnen vor Ort nicht die Wertschätzung, die sie verdienen" , erklärte GEW -Landesvorsitzende Maike Finnern am Donnerstag (07.11.2019) in Düsseldorf - und plädierte zusammen mit dem Grundschulverband NRW und der "Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule" für einen Kurswechsel in der Schulpolitik.