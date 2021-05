NRW-Grüne freuen sich über "Baerbock-Boom"

Die Grünen wollen Halt in der Krise bieten

Dieses Spitzen-Quartett blickte am Montag auf die Bundestagswahl am 26. September und die Landtagswahl in NRW 2022. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber traditionell wird in NRW im Mai, sehr oft an Muttertag gewählt. Dabei redeten die vier Spitzen-Grünen viel von "Halt", "Orientierung" und "Vorsorge" - und skizzierten damit das Profil, das die Partei in Corona- und Klima-Krisen-Zeiten im Aufwind halten soll.

Das Bundestags-Wahlprogramm wird die Bundespartei im Juni verabschieden, das für NRW soll in einem breiten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Gewerkschaften und Kultur erarbeitet werden. Im Dezember soll sich dann ein Parteitag damit befassen. Dann wird auch die Liste für die Landtagswahl gewählt und spätestens entschieden, wer auf Platz 1 in den Wahlkampf zieht.

Die Klima-Entscheidung des Verfassungsgerichts