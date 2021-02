Grüne wollen Solarpflicht - auch für private Häuser

Pauschale Solarpflicht für Neubauten, im Bestand bei Umbau

" Die Landesregierung plant lediglich eine Pflicht für Parkflächen mit über 25 Stellplätzen. Wir unterstützen diese Forderung aber sie geht uns überhaupt nicht weit genug ", so Arndt Klocke, baupolitischer Sprecher der Grünen.

Er fordert deshalb gemeinsam mit seiner Fraktion, dass bei Neubauten auf jedem geeigneten Dach grundsätzlich Photovoltaikanlagen entstehen müssen, mit einer definierten Mindestgröße. Und auch an den Bestand wollen die Grünen ran: Wann immer ein Dach vollständig saniert wird, soll die Solarpflicht greifen. Auch wer sein Haus an anderer Stelle so weitgehend umbaut, dass eine Baugenehmigung erforderlich ist, soll Solarzellen installieren müssen. Das Eingreifen in den Bestand wird laut den Grünen deshalb nötig, weil jährlich nur 20.000 Gebäude im Jahr neu gebaut werden - dem stehen 3,9 Millionen Bestandsbauten gegenüber. An die müsse ran, wer Klimaschutzziele erreichen will.

Auch Parkplätze sollen genutzt werden.

Schließlich sollen über allen Parkplätzen und Parkhäusern Solardächer entstehen - sei es bei Neubau oder nach Übergangsfristen im Bestand. Kommunen und Land sollten bei eigenen Liegenschaften mit gutem Beispiel voran gehen und auch dort eine Pflicht einführen.

Für die Finanzierung sehen die Grünen Fördertöpfe vor. Für Mieter dürfe aber nach ihren Vorstellungen die Nebenkostenabrechnung durch den Umbau nicht steigen.

Stand: 18.02.2021, 16:34