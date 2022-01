NRW-Grüne läuten Wahlkampf ein

Die NRW-Grünen stellen Klimaschutz und Bürgerbeteiligung in den Mittelpunkt ihres diesjährigen Landtags-Wahlkampfs. Das kündigte die Partei-Doppelspitze, bestehend aus Mona Neubaur und Felix Banaszak, auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen an. Mit Blick auf mögliche Koalitionen hält sich die Partei alle Optionen offen: Es gebe "keine Automatismus" in Richtung CDU , SPD oder FDP , hieß es.

"Begeisterungswelle" für Erneuerbare Energien