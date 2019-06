Der NRW-Landesverband der Grünen trifft sich am Wochenende zum Parteitag in Neuss. Es ist die erste große Zusammenkunft dem Erfolg bei der Europawahl im Mai. Die Grünen hatten mehr als 23 Prozent der Stimmen in NRW geholt.

Zum Auftakt am Freitagabend (14.06.2019) wird Bundesparteichefin Annalena Baerbock sprechen.

Auf der Suche nach Personal

Im nächsten Jahr stehen Kommunalwahlen in NRW an. Sollten die Grünen wieder so erfolgreich sein, braucht die Partei Personal, das aktuell noch fehlt. Bei anhaltendem Erfolg müssten viele Mandate in den Stadt- und Landräten besetzt werden. In den Großstädten könnte es auch um das Amt des Bürgermeisters gehen.