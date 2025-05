Parteitag der NRW-Grünen: Wohnungspolitik und AfD-Verbot im Mittelpunkt

Zuletzt schwächere Ergebnisse in NRW

Yazgülü Zeybek (Grüne)

In NRW konnten die Grünen zuletzt nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Zwar waren die Ergebnisse hier leicht besser als bundesweit, aber bei der Europawahl 2024 (13,5 Prozent, minus 9,7) mussten sie in NRW ebenso schmerzhafte Stimmenverluste hinnehmen wie bei der Bundestagswahl im Februar (12,4 Prozent, minus 3,7). In der Folge mussten die Grünen die Bundesregierung verlassen.



Die Parteispitze will dennoch auf einen optimistischen Wahlkampf setzen. "In gewisser Weise" könne es sogar ein Vorteil sein, dass man im Bund nun in der Opposition ist, sagt Co-Landesvorsitzende Zeybek. "Weil man den Menschen zeigen kann, was passiert, wenn Grüne nicht mehr mitregieren. Nämlich dass Sachen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit hinten runterfallen" , so Zeybek. Mit Blick auf die Kommunalwahl könne die Partei so deutlich machen, dass es Grüne vor Ort brauche.

Wie viele Rathäuser können die Grünen halten?

Angesichts der Verluste bei Europa- und Bundestagswahl wäre es schon ein Erfolg, wenn die Grünen im September einen Teil der Rathäuser in NRW halten könnten.